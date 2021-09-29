فتح باب الترشح لاستضافة "خليجي 26".. هذا موعد البطولة

ويُنتظر أن تصل طلبات الدول الراغبة في التنظيم إلى الأمانة العامة، التي سترسل شروط ومتطلبات استضافة كأس الخليج العربي، وفق الضوابط والمعايير الخاصة بالبطولة.وتقرر إقامة بطولة "خليجي 26"، في ديسمبر/كانون أول 2023 ويناير/كانون ثان 2024.وكان الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، قد قام بتثبيت بطولة "خليجي 25" في مدينة البصرة العراقية، في يناير/كانون ثان 2023.