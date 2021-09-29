"لاليجا" تخفض الانفاق الرياضي في برشلونة وترفعه لريال مدريد

وتم تحديد تكلفة طاقم العمل الرياضي في برشلونة عند 97.9 مليون يورو، ليتراجع بنسبة 28%، من أصل 347.1 مليون يورو كان بمقدوره تخصيصها للأجور في كانون الثاني 2021، وفقا للتقديرات التي وضعتها الرقابة الاقتصادية للرابطة.وبالتالي فإن التخفيض يتجاوز حاجز الـ 71%، بسبب الوضع الاقتصادي لنادي برشلونة، الذي تراكمت عليه ديون بقيمة 1.35 مليار يورو، حسبما أقر رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا، في آب الماضي.وسيؤدي هذا الوضع إلى انتقال برشلونة، من كونه ثاني أعلى ناد فيما يتعلق بحد الإنفاق في لاليجا، إلى المركز السابع.في المقابل، شهد ريال مدريد، وهو الفريق الأكثر إنفاقا فيما يتعلق بحد الأجور المسموح به في المسابقة، زيادة ملحوظة، حيث ارتفع سقف إنفاقه من 473.3 مليون يورو في كانون الثاني الماضي 2021، إلى 739 مليون يورو في أيلول الجاري، أي بزيادة 56%.وجاء إشبيلية في المركز الثاني، بعدما زادت رابطة لاليجا من حده المتاح بمقدار 20 مليون يورو، ليتفوق على أتلتيكو مدريد، الذي خفضت الرابطة حد إنفاقه بمقدار 46 مليونا، من 217 مليون يورو كانت متاحة له في كانون الثاني، إلى 171 مليون يورو حاليا.كما ارتفع سقف إنفاق فياريال على لاعبي كرة القدم والفنيين من 142 إلى 159 مليون يورو؛ وكذلك ريال سوسيداد من 95 إلى 127 مليون يورو، وأتلتيك بيلباو بزيادة طفيفة قدرها مليون يورو فقط، من 110.7 إلى 111.8 مليون يورو.واحتل فالنسيا المركز الأخير، فيما يتعلق بسقف الإنفاق على الفريق الأول لكرة القدم، حيث يعاني أيضا من تخفيض مذهل في حد إنفاقه، من 93.1 مليون يورو كانت لديه في كانون الثاني 2021، إلى 30.9 مليون يورو الآن، بتراجع 67%.