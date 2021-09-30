ليفاندوفسكي ورونالدو يشعلان السباق.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

ورفع هداف المسابقة موسم 2019-2020 رصيده لـ4 أهداف وهو نفس رصيد الفرنسي كريستوفر نكونو مهاجم لايبزيغ وهما خلف الفرنسي سيباستيان هيلير مهاجم فريق أياكس الهولندي الذي سجل 5 أهداف.وتراجع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول للمركز الرابع برصيد 3 أهداف، فيما يحتل عدة لاعبين المركز الخامس بهدفين، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد والهداف التاريخي للمسابقة والذي سجل هدف الفوز لفريقه في مرمى فياريال في الدقيقة الـ94.وسجل هدفين _أيضا_ كل من البرازيلي فيرمينو لاعب ليفربول والهولندي ستيفن بيرغوس لاعب أياكس والبلجيكي هانز فانكن لاعب كلوب بروج البلجيكي.ويعتبر هيلير أكثر لاعب سدد بين الخشبات الثلاث في النسخة الحالية برصيد 8 تسديدات فيما سدد كل من ليفاندوفسكي ومحمد صلاح ورياض محرز و كريستوفر نكوكو 5 تسديدات.وبعد إجراء 32 لقاء في دوري المجموعات سجلت الأندية 86 هدفا بمعدل بلغ 2،69 هدف في اللقاء وهدف كل 33 دقيقة.ويعتبر فريقا ليفربول وبايرن ميونخ أقوى هجوم برصيد 8 أهداف فيما يحتل أياكس المركز الثاني برصيد 7 أهداف ومانشستر سيتي الثالث برصيد 6 أهداف ومفاجأة النسخة الحالية فريق شيريف المولدوفي المركز الرابع برصيد 4 أهداف برفقة زينيت الروسي.