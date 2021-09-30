ليفاندوفسكي ورونالدو يشعلان السباق.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
ارتقى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ للمركز الثاني في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022 بعد تسجيله هدفين خلال فوز فريقه على دينامو كييف الأوكراني 5-0.
ورفع هداف المسابقة موسم 2019-2020 رصيده لـ4 أهداف وهو نفس رصيد الفرنسي كريستوفر نكونو مهاجم لايبزيغ وهما خلف الفرنسي سيباستيان هيلير مهاجم فريق أياكس الهولندي الذي سجل 5 أهداف.
وتراجع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول للمركز الرابع برصيد 3 أهداف، فيما يحتل عدة لاعبين المركز الخامس بهدفين، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد والهداف التاريخي للمسابقة والذي سجل هدف الفوز لفريقه في مرمى فياريال في الدقيقة الـ94.
وسجل هدفين _أيضا_ كل من البرازيلي فيرمينو لاعب ليفربول والهولندي ستيفن بيرغوس لاعب أياكس والبلجيكي هانز فانكن لاعب كلوب بروج البلجيكي.
ويعتبر هيلير أكثر لاعب سدد بين الخشبات الثلاث في النسخة الحالية برصيد 8 تسديدات فيما سدد كل من ليفاندوفسكي ومحمد صلاح ورياض محرز و كريستوفر نكوكو 5 تسديدات.
وبعد إجراء 32 لقاء في دوري المجموعات سجلت الأندية 86 هدفا بمعدل بلغ 2،69 هدف في اللقاء وهدف كل 33 دقيقة.
ويعتبر فريقا ليفربول وبايرن ميونخ أقوى هجوم برصيد 8 أهداف فيما يحتل أياكس المركز الثاني برصيد 7 أهداف ومانشستر سيتي الثالث برصيد 6 أهداف ومفاجأة النسخة الحالية فريق شيريف المولدوفي المركز الرابع برصيد 4 أهداف برفقة زينيت الروسي.
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