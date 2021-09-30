23 لاعباً في قائمة منتخبنا الأولمبي لبطولة غرب آسيا

أعلنَ مدربُ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، التشيكي ميروسلاف سوكوب، قائمةَ المنتخب لبطولة اتحاد غرب آسيا التي ستقام في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية للفترة من (4-10 إلى 12-10)، وبمشاركة 11 منتخباً.

وضمت قائمةُ الأولمبي (23) لاعباً، من بينهم ثلاثةُ حراس مرمى، هم كلٌ من: نديم نادر (فالكينبري السويدي) وحسن أحمد (الطلبة) وعماد عيسى (زاخو)، بينما ضمت قائمة اللاعبين كلاً من: أحمد حسن مكنزي ومنتظر محمد جبر وأحمد سرتيب (الزوراء)، وزيد تحسين ووكاع رمضان (الطلبة) ومنتظر عبد الأمير وحسن رائد (القوة الجوية)، وعمار غالب وصادق زامل (الشرطة) وعباس ياس (الميناء) ومصطفى وليد وحسن عبد الكريم (الكرخ)، وعلي محسن (النفط) وعباس بديع ونهاد محمد (نفط ميسان) ومحمد الباقر كريم (الديوانية)، ومؤمل عبد الرضا ورضا فاضل (أمانة بغداد) وحسين عمار (نفط البصرة) وزيدان إقبال (مانشستر يونايتد الانكليزي تحت 23 عاماً).

وسيلعبُ منتخبنا الأولمبي في المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا إلى جانب منتخبات الإمارات وفلسطين ولبنان، وسيخوض مباراته الأولى أمام منتخب فلسطين يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة (3:15) مساءً.