بعد استدعائه لمنتخبنا الوطني.. كرار عامر: سنعوض الخسارة أمام إيران

أعرب كرار عامر لاعب الشرطة، الناشط في الدوري العراقي الممتاز، عن سعادته الكبيرة بالعودة مرة أخرى لتمثيل منتخب العراق، بعد الدعوة الرسمية التي تلقاها من قبل المدرب الهولندي ديك أدفوكات، للتواجد في المباراتين المقبلتين أمام لبنان والإمارات، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال عامر في تصريح تابعته السومرية نيوز، "لي الشرف بتمثيل منتخب بلدي، وأعد الجمهور العراقي بأننا سنعوض الخسارة السابقة أمام إيران، وسنبذل قصارى الجهد في مباراتي لبنان والإمارات، ما نحتاجه هو الدعم من الإعلام والجمهور، لأنها مرحلة مهمة وتتطلب مساكنة ومؤازرة الجميع، من أجل تحقيق الحلم المنتظر، بالوصول إلى مونديال قطر المقبل"، بحسب موقع winwin.

وطالب المدافع العراقي إعلام وجماهير بلده، بالنقد البناء السليم دون اللجوء إلى الإساءة الشخصية، وتعمد التجريح والتجاوز على كرامة لاعبي المنتخب الوطني، مشدّداً على أن جميع اللاعبين حريصون على تقديم كل ما لديهم، من أجل إسعاد الشعب العراقي وتحقيق الانتصارات، ولكنه يرى أن البعض القليل ذهب إلى قيادة حملات واضحة، في السب والشتم وإطلاق أوصاف غير لائقة بحق اللاعبين، على حدِّ وصفه.