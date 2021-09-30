انريكي يستبعد لاعبي ريال مدريد من تشكيلة اسبانيا مجددا ويستدعي شابا من برشلونة

وشارك غابي، الذي مثل إسبانيا على مستوى الناشئين فقط واحتفل بعيد ميلاده الـ 17 في آب / أغسطس الماضي، أساسيا في مباراتين مع الفريق الكتالوني في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم.ورغم خوضه ست مباريات فقط بجميع المسابقات، كان هذا كافيا لإبهار لويس إنريكي وضمه للتشكيلة المؤلفة من 23 لاعبا.وقال إنريكي: "ربما تكون مخاطرة بالنسبة لي استدعاء لاعب صاعد، وقد توجد شكوك حول قدرته على التنافس، لكن غابي لا ينطبق عليه هذا الأمر".وأضاف: "ربما من المبكر جدا انضمامه للمنتخب، لكنه قد يبدأ أساسيا أمام إيطاليا، وهذا يتوقف على ما أراه في التدريبات، وأعجبني ما شاهدته حتى الآن وأعرفه منذ فترة طويلة وسنرى كيف سيتأقلم بالمنتخب".وسيلتحق غابي بزملائه، بيدري، الذي تعافى من إصابة عضلية، وإيريك غارسيا، والمخضرم سيرجيو بوسكيتس، ضمن رباعي من برشلونة في تشكيلة المنتخب الإسباني، رغم البداية المتواضعة للفريق هذا الموسم.وغاب لاعبو ريال مدريد مجددا عن تشكيلة لويس إنريكي، رغم احتلال صدارة الدوري.وتلتقي إسبانيا مع إيطاليا في ميلانو يوم الأربعاء المقبل في نصف دوري الأمم الأوروبية، من أجل مكان بالنهائي يوم العاشر من تشرين الاول / أكتوبر، بينما تلعب بلجيكا ضد فرنسا في المواجهة الأخرى قبل النهائي يوم الخميس.وفيما يلي تشكيلة إسبانيا:حراس المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)، ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، روبرت سانشيز (برايتون).المدافعون: سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)، بيدرو بورو (سبورتينغ لشبونة)، إيريك غارسيا (برشلونة)، إيمريك لابورت (مانشستر سيتي)، إنييخو مارتينيز (أتلتيك بيلباو)، باو توريس (فياريال)، سيرجيو ريجيلون (توتنهام)، ماركوس ألونسو (تشيلسي).لاعبو الوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودريغو (مانشستر سيتي)، بيدري (برشلونة)، ميكل مورينو (ريال سوسييداد)، كوكي (أتلتيكو مدريد)، غابي (برشلونة).المهاجمون: فيران توريس (مانشستر سيتي)، بابلو سارابيا (سبورتينغ لشبونة)، ميكل أويارزابال (ريال سوسييداد)، بابلو فورنالس (وست هام)، ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، يريمي بينو (فياريال).