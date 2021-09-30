تعادلان وفوز في ممتاز الكرة

حيث شهدت ماراة ناديي الطلبة والديوانية تعادل الفريقين بهدف لكل منهما ليحتل الطلبة المركز السادس والديوانية المركز التاسع عشر، فيما انتهب مباراة النفط والكرخ بالتعادل سلبيا من دون اهداف ليحتل المركز الحادي عشر نادي النفط والكرخ في المركز الثالث عشر.وانتهت مبارات الصناعة وسامراء بفوز الصناعة بهدف دون رد ليحتل الصناعة المركز السابع فيما تذيل نادي سامراء ترتيب فرق الدوري الممتاز.