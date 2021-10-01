6 لاعبين مصريين في التشكيل المثالي لبطولة الأمم الإفريقية عبر التاريخ

وضم التشكيل المثالي للبطولة، 6 لاعبين مصريين، وجاءت كالآتي:حراسة المرمى: عصام الحضري.الدفاع: سيد معوض - كوليبالي - وائل جمعة - أحمد فتحي.الوسط: يايا توريه - ساديو ماني - محمد أبو تريكة - محمد صلاح.الهجوم: دروجبا - صامويل إيتو.جدير بالذكر أن منتخب مصر تأهل إلى كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون 2022، بعدما تصدر مجموعته في التصفيات برصيد 12 نقطة.ووقع منتخب مصر في مجموعة تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، في كأس الأمم الإفريقية.