ريال مدريد يدرس ضم زميل كريستيانو رونالدو
يدرس نادي ريال مدريد تعزيز هجوم فريقه بعنصر جديد، رغم امتلاكه الثلاثي كريم بنزيما، لوكا يوفيتش وماريانو دياز هذا الموسم.
رغم ذلك، كشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، نقلا عن تقارير إسبانية، أن النادي الملكي يخطط للتعاقد مع أحد المهاجم المخضرمين في ملاعب أوروبا.
ووقع اختيار النادي على الأوروجوياني إيدنسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويرغب الريال في استغلال انتهاء عقد كافاني مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم، لمحاولة ضمه بمبلغ زهيد في منتصف الموسم.
وبدأ صاحب الـ34 عاما في الظهور مؤخرا مع الشياطين الحمر بعد تعافيه من الإصابة، حيث شارك كبديل في آخر مباراتين بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو.
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