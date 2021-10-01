نجاة ميسي وأسرته من عملية سطو على فندق إقامته فى باريس

أفادت وسائل إعلام إنجليزية بأن الفندق الذي يعيش فيه النجم الأرجنتيني لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، رفقة عائلته، تعرض لعملية اقتحام من قبل مجموعة من الصوص.

وقالت صحيفة "الصن" إن لصوصاً ملثمين اقتحموا الفندق الفخم في العاصمة الفرنسية مساء الأربعاء الماضي وكانوا قريبين جداً من الجناح الذي يقيم فيه ميسي مع زوجته وأولاده الثلاثة.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن اللصوص اقتحموا الفندق من الشرفة التي تطل مباشرة فوق الجناح الذي يقيم فيه اللاعب السابق لبرشلونة، حيث دخلوا الطابق السادس وسرقوا مجوهرات ثمينة لنزلاء آخرين في الفندق الشهير.

ونقلت "الصن" تصريحات للمسؤلين عن الفندق قالوا فيها: "دفع مبالغ طائلة مقابل مكان رائع وآمن ثم تجد شخصاً غريبا يمشي في غرفتك أمر مزعج للغاية، أخبرتنا الشرطة أنها رأت رجلين يحملان حقيبة على السطح في كاميرات المراقبة لكنها لم تتمكن من التعرف عليهما".

تأتي هذه الواقعة رغم قيام الفندق بتعزيز الأمن في شهر أغسطس/آب بعد انتقال ميسي (34 عامًا) مع زوجته أنتونيلا روكوزو وأطفالهما الثلاثة، حيث يتجمع مشجعو باريس سان جيرمان في الخارج كل يوم على أمل رؤية لاعبهم الجديد الذي انضم من برشلونة في صفقة انتقال حر.