الكشف عن قائمة منتخب سوريا لمواجهتي كوريا الجنوبية ولبنان

أعلن المدير الفني لمنتخب سوريا، نزار محروس، عن القائمة النهائية للاعبي المنتخب، التي ستواجه منتخبي كوريا الجنوبية ولبنان، في الجولتين الثالثة والرابعة، من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 بقطر.

القائمة التي ضمت ثلاثين لاعباً، تم الإعلان عنها بعد نهاية المباراة الودية التي جمعت منتخبي سوريا والصين في دبي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، حيث سجل هدف منتخب سوريا محمد المرمور في الدقيقة السادسة والعشرين.

القائمة شهدت عودة مهاجم الأهلي السعودي عمر السومة العائد من الإصابة، مع وجود عمر خريبين المتألق مؤخراً مع نادي الوحدة الإماراتي، بالإضافة لاستدعاء لاعب الوسط محمد عثمان المحترف في سبارتا روتردام الهولندي، وعبد الرحمن الويس الذي ينشط في نادي كريت اليوناني.

واعتمد المدرب محروس في قائمته الأولية على 9 لاعبين من الدوري المحلي بينهم 4 حراس مرمى، و21 لاعباً من المحترفين في الدوريات العربية والأوروبية.

المنتخب السوري سيسافر من دبي إلى سيول، تمهيداً للقاء منتخب كوريا الجنوبية يوم السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لحساب المجموعة الأولى، التي يحتل فيها نسور قاسيون المركز الرابع لجدول الترتيب، بعد مرور جولتين حيث خسر في المباراة الأولى أمام إيران بهدف، وتعادل في المباراة الثانية مع الإمارات بهدف لمثله.

القائمة الأولية للاعبين الذين استدعوا لتمثيل المنتخب السوري

حراسة المرمى: إبراهيم عالمة - طه موسى - عبد اللطيف نعسان - يزن عرابي.

خط الدفاع: عمر ميداني - فارس أرناؤوط - سعد أحمد - ثائر كروما - خالد كردغلي - مؤيد عجان - عمرو جنيات - محمد صهيوني - مؤيد الخولي - عبد الرحمن ويس.

خط الوسط: إسراء حموية - تامر حاج محمد - أحمد الأشقر - اياز عثمان - كامل حميشه - فهد اليوسف - محمود المواس - محمد المرمور - محمد عنز - محمد عثمان - أسامه أومري - زاهر ميداني

الهجوم: عمر خريبين - عمر السومة - محمود البحر - علاء الدين الدالي.