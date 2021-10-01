أليجري: قمة تورينو تشكل تحديًا أكبر من مباراة تشيلسي

وحقق يوفنتوس، فوزًا مبهرًا 1-0 على تشيلسي في دوري الأبطال منتصف الأسبوع، في مفاجأة بعد الانطلاقة السيئة في الدوري.وفشل يوفنتوس في الفوز خلال أول 4 مباريات بالدوري لأول مرة خلال 60 عامًا، ثم حقق انتصارين متتاليين أمام سبيتسيا وسامبدوريا ليصعد للنصف الأعلى بجدول الترتيب الأسبوع الماضي.وقال اليجري "نحتاج لتحسن أكبر من مباراة الأربعاء، ستكون المواجهة أكثر صعوبة".وتابع أليجري "غدا نحتاج لتعديل مركزنا في الجدول وإعطاء أنفسنا دفعة أخرى. يوريتش يؤدي عملا رائعا، ستكون مباراة صعبة وتتطلب صبرا، تورينو هو أقل فريق استقبالًا للتسديدات هذا الموسم".وأتم "الأمور كانت على ما يرام يوم الأربعاء، لكن سنلعب مباراة مختلفة غدا، ويفرض تورينو رقابة لاعب ضد لاعب، نحتاج لإخراج أفضل ما لدينا".