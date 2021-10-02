الإصابة تبعد نجم وسط برشلونة عن منتخب اسبانيا

وتألق لاعب برشلونة البالغ عمره 18 عاما خلال مشوار إسبانيا لنصف نهائي بطولة أوروبا 2020، لكن عاودته إصابة في الفخذ كانت قد أبعدته لأسبوعين عن المباريات في ايلول / سبتمبر الماضي.وسيغيب بيدري أيضا عن مواجهة فريقه برشلونة مع أتلتيكو مدريد المقررة مساء اليوم السبت، في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.وتلتقي إسبانيا مع إيطاليا في ميلانو يوم الأربعاء المقبل في نصف دوري الأمم الأوروبية، من أجل مكان بالنهائي يوم العاشر من تشرين الاول / أكتوبر، بينما تلعب بلجيكا ضد فرنسا في المواجهة الأخرى بنصف النهائي يوم الخميس.