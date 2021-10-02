محمد علي عبود في أول تعليق بعد استدعائه لتشكيلة منتخبنا الوطني

أعرب محمد علي عبود لاعب خط وسط القوة الجوية، الناشط في الدوري العراقي الممتاز، عن سعادته الكبيرة لاستدعائه لصفوف منتخبنا الوطني، لخوض المباراتين المقبلتين أمام لبنان والإمارات، ضمن الجولتين الـ3 والـ4 للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال عبود في تصريح تابعته السومرية نيوز، "إنه لشرف كبير أن أعود مرة أخرى لتمثيل منتخب بلدي، طموح كل لاعب هو أن يرتدي قميص المنتخب، والدفاع عن ألوانه، وإسعاد جماهيره الوفية، أشكر المدرب الهولندي ديك أدفوكات على هذه الثقة الكبيرة، وإن شاء الله سأكون عنصراً مهماً في مواجهتي لبنان والإمارات"، بحسب موقع winwin

وطلب لاعب خط الوسط العراقي من إعلام وجماهير بلده، مساندة منتخب الوطن في المرحلة المقبلة، لكونها الأهم والأصعب في ذات الوقت، واعداً إياهم بتحقيق النصر والظفر بالنقاط الـ6، والعودة إلى دائرة المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى مونديال قطر المقبل.

ويخوض منتخبنا الوطني لقاءه الثالث في المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم ضد المنتخب اللبناني في السابع من الشهر المقبل، فيما يلتقي بعدها بخمسة ايام المنتخب الإماراتي في أبو ظبي.

ويتواجد منتخبنا بالمركز الأخير من المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة تحصل عليها من مباراته الأولى ضد المنتخب الكوري الجنوبي في سيؤول، فيما خسر لقاءه الثاني بنتيجة كبيرة من ايران بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتصدر المجموعة الأولى المنتخب الايراني بستة نقاط يليه منتخب كوريا الجنوبية بأربعة نقاط، ويأتي الإمارات في المركز الثالث ويتواجد المنتخبين السوري واللبناني في المركزين الرابع والخامس، والعراق بالمركز السادس والأخير في المجموعة.