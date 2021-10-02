إبراهيم بايش للجمهور: نعدكم بتحقيق أفضل المستويات امام لبنان والامارات

أكد إبراهيم بايش صانع فريق القوة الجوية ومنتخبنا الوطني، أن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 يحتاج طريقة واحدة فقط، وعلى منتخب بلده اعتمادها في المباريات المقبلة.

وقال بايش في تصريح تابعته السومرية نيوز، "يجب أن نعوض الهزيمة السابقة أمام إيران، بتحقيق الفوز على لبنان والإمارات، وضمان النقاط الـ6 المهمة، والتي ستعيدنا إلى دائرة المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى مونديال قطر المقبل، جميع اللاعبين يعون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ونعدهم بتحقيق أفضل المستويات في الجولات المقبلة".

وسيخوض منتخب العراق مواجهته الثالثة في التصفيات المونديالية، أمام ضيفه لبنان في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل في الدوحة، أرض العراق المفترضة، وبعدها بـ5 أيام سيواجه مستضيفه منتخب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الآسيوية الأولى.

ويتصدر منتخب إيران صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ4 نقاط، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بنقطتين، بينما يحتل كل من لبنان وسوريا المركز الرابع بنقطة وحيدة، وحل العراق في آخر الترتيب بنقطة واحدة، بـ 3 أهداف دون أن يسجل أي هدف.