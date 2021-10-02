الاتحاد العراقي يقرر إرجاء مباريات الجولة الرابعة من الدوري

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، إرجاءَ مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وقال الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "بالتنسيق مع لجنة المسابقات تقرر إرجاءَ مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لحين الانتهاء من خوض منتخبنا الوطني مباراتيه المقبلتين مع لبنان والإمارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم، فضلا عن مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا، وانخراط منتخب الشباب في معسكر تدريبي خارجي".

واضاف البيان، ان "القرار سيكون استثناءً لهذه الجولة فقط، وسيستمر إجراء مباريات الدوري بدون مشاركة لاعبي المنتخبات الوطنية في الجولات المقبلة استناداً لقرارات لجنة المسابقات بهذا الشأن للحفاظ على النسق العام لبطولة الدوري وتوقيتاته".