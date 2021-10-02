صحيفة اسبانية: ديمبلي أبلغ لابورتا رغبته بتجديد عقده مع برشلونة

أفادت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي أبلغ خوان لابورتا رئيس برشلونة رغبته بتجديد عقده مع النادي الكتالوني.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة، في يونيو 2022، ما يعني أنه سيرحل عن كامب نو دون في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد بين الطرفين.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن لابورتا تحدث شخصيًا مع ديمبلي، لمعرفة موقف اللاعب الفرنسي من البقاء في كامب نو بعيدًا عن المفاوضات الجارية مع وكلاء اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن ديمبلي، البالغ من العمر 24 عامًا، أبلغ لابورتا بأن قراره هو الاستمرار مع برشلونة، وقالت إن التجديد سيكون حتى يونيو 2024، ما يعني أن اللاعب سيكون قد أمضى 7 سنوات في النادي الكتالوني.

وانتقل ديمبلي إلى برشلونة، صيف 2017، قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 135 مليون يورو ووفقًا لموقع ”transfermarkt“.

وشارك ديمبلي في 118 مباراة مع برشلونة، سجل فيها 30، وقدَّم 21 تمريرة حاسمة، علمًا بأنه لم يلعب أي مباراة الموسم الحالي، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الفرنسي في بطولة أمم أوروبا ”يورو 2020″، ومن المتوقع أن يعود، يوم 20 أكتوبر الحالي.

يشار إلى أن برشلونة سيلاقي أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وحصد برشلونة 12 نقطة من 6 مباريات في المركز السابع، في حين حصد أتلتيكو مدريد 14 نقطة من 7 مباريات.