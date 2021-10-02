مواعيد ابرز مواجهات اليوم في الدوريات الاوروبية الكبرى

وتتجه الأنظار على وجه الخصوص إلى موقعة أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة، في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني، وقمة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.وفي ما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، حسب توقيت بغداد:الدوري الإسبانيأتلتيكو مدريد - برشلونة 22:00الدوري الإنكليزي الممتازمانشستر يونايتد - إيفرتون 14:30تشيلسي - ساوثهامبتون 17:00برايتون - أرسنال 19:30الدوري الإيطاليتورينو - يوفنتوس 19:00ساسولو - إنتر ميلان 21:45الدوري الألمانيبوروسيا دورتموند - أوغسبورغ 16:30لايبزيغ - بوخوم 19:30