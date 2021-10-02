مواعيد ابرز مواجهات اليوم في الدوريات الاوروبية الكبرى
سيكون، اليوم السبت، موعدا للعديد من المباريات البارزة في الدوريات الاوروبية الكبرى لكرة القدم.
وتتجه الأنظار على وجه الخصوص إلى موقعة أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة، في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني، وقمة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
وفي ما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، حسب توقيت بغداد:
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد - برشلونة 22:00
الدوري الإنكليزي الممتاز
مانشستر يونايتد - إيفرتون 14:30
تشيلسي - ساوثهامبتون 17:00
برايتون - أرسنال 19:30
الدوري الإيطالي
تورينو - يوفنتوس 19:00
ساسولو - إنتر ميلان 21:45
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند - أوغسبورغ 16:30
لايبزيغ - بوخوم 19:30
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