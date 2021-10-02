ديبالا خارج تشكيلة الأرجنتين لتصفيات مونديال قطر

وكان ديبالا (27 عاما)، ضمن التشكيلة الجديدة للمنتخب الأرجنتيني التي أعلنها المدرب ليونيل سكالوني، الاثنين الماضي، لكنه استبعد وبالتالي فإنه لن يشارك في مباريات الفريق أمام باراغواي، وأوروغواي، وبيرو، ما بين 8-15 من الشهر الجاري.وتعرض ديبالا للإصابة خلال مباراة فريقه يوفنتوس في الدوري الإيطالي، انتهت بفوزه 3-2 على سامبدرويا، مطلع الأسبوع الماضي.وخرج ديبالا من المباراة مصابا بعد أن أحرز الهدف الأول لفريقه.وغاب ديبالا عن فوز يوفنتوس 1-0 على تشيلسي اللندني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، ويتوقع يوفنتوس عودته للملاعب بعد انتهاء العطلة الدولية.وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزها في خمس من ثماني مباريات خاضتها حتى الآن، وتتخلف بفارق ست نقاط عن البرازيل صاحبة الصدارة.