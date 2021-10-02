هل تحرم شروط قطر منتخب إنجلترا من المشاركة في كأس العالم 2022؟

ويمكن لمنتخب إنجلترا أن يحسم التأهل إلى نهائيات قطر 2022 بالفوز على أندورا والمجر المتواضعين هذا الشهر، لكن منظمي كأس العالم في قطر العام المقبل يخططون لحظر جميع اللاعبين غير الملقحين.وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلا عن مصدر، إن اللاعبين الرافضين قدموا سلسلة من الأسباب ”الواهية“ لعدم حصولهم على اللقاح.وادعى أحدهم أنه "شاب وصالح" لدرجة أنه لا يمكن أن يتأثر بالفيروس على الرغم من الأدلة على أنه يمكن أن يضر بصحة الشباب، الذين يمكنهم أيضا نشر العدوى.ورفض آخر بسبب "نظريات المؤامرة" الغريبة القائلة بأن حقنة في الكتف أداة تستخدمها الحكومات للتجسس على الشعوب، ويقال إن الآخرين قد تعرضوا لضغوط من قبل المناهضين للتطعيم.ورفض خمسة على الأقل من فريق ساوثغيت التلقيح؛ ما قد يؤدي إلى عصيان في الفريق وعرقلة استعداداته لكأس العالم في العام المقبل.ويستعد اللاعبون أيضا للصِدام مع منظمي كأس العالم في قطر الذين يخططون لحظر جميع اللاعبين غير الملقحين، إذ إن ثلاثة من اللاعبين الخمسة حاصلون على سلسلة من التكريمات الشخصية ولعبوا دور البطولة في يورو 2020 هذا الصيف.ومن المقرر أن يتوجهوا إلى أندورا، الأسبوع المقبل، كجزء من ”بيئة معزولة“ للفريق الإنجليزي قبل مباراتهم المقبلة في التصفيات.وستتزامن الرحلة إلى جبال البرانس مع تخفيف قيود السفر للمُطعّمين بشكل كامل، ولكن في خطوة من المحتمل أن تثير الغضب، سيتم منح الخمسة غير الملقحين إعفاء خاصا يسمح لهم بالتدريب واللعب من خلال الحجر الصحي.ويخشى البعض من أن ذلك قد يتسبب في حدوث صدع في معسكر منتخب إنجلترا بعد أن قاد ساوثغيت حملة التطعيم، في يوليو/تموز الماضي، وقال حينها في رسالة مصورة: ”لا شك في أن برنامج التطعيم هو أفضل طريق للخروج من هذه المشكلة“.وقال مصدر: ”غرف الملابس ومجموعات الواتس أب غارقة في نظريات المؤامرة المناهضة للتلقيح. تم خداع العديد من اللاعبين الكبار بالحجج والخرافات عبر الإنترنت ضد اللقاح ويرفضون تغيير رأيهم. وإذا مضت قطر قدما في خططها للمطالبة بجوازات سفر تفيد بتلقي المشجعين واللاعبين للقاح، فسوف تصل نظرية المؤامرة إلى ذروتها“.وتولى نائب المدير الطبي جوناثان فان تام مسؤولية تعريف اللاعبين بفوائد اللقاح وتبديد الخرافات ونظرية المؤامرة، برسالة فيديو خاصة يتم توزيعها على جميع اللاعبين.لكن طبيبا بأحد الأندية قال: ”لدينا لاعبون كبار وأذكياء لكن يخرجون بكل أنواع الهراء. أخبرني أحدهم أنه لا يحتاج إلى اللقاح لأنه يمكن أن يعزز مناعته عن طريق تناول الفيتامينات. بعض الأشياء التي يقرؤونها – ويؤمنون بها – على الإنترنت مذهلة. يقول اللاعبون إن اللقاح سيجعلهم يصابون بالعقم، وإن هذا جزء من مؤامرة يشارك فيها بيل جيتس، وإن الوباء مجرد دعاية. المشكلة الحقيقية هي أنهم يلوثون عقول اللاعبين الأصغر سنا“.وقال وزير الرياضة نايجل هادلستون: ”إنه لأمر مخيب للآمال أن نسمع أنه قد يكون هناك بعض لاعبي كرة القدم غير مستعدين للتطعيم، ربما بسبب المعلومات المضللة عبر الإنترنت“.