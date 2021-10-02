تحديد موعد إجراء قرعة كأس العراق ودوري الدرجة الأولى
حددت لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اليوم السبت، موعد إجراء قرعة المرحلة الثانية من بطولة كأس العراق ودوري الدرجة الأولى للموسم 2021-2022.
وقالَ عضو لجنة المسابقات، علي عبيس، إن "قرعة بطولة كأس العراق للمرحلة الثانية ستقام يوم الاثنين الموافق 4/10/2021 في الساعة الحادية عشرة صباحاً في قاعة وزارة الشباب والرياضة".
وأضافَ، "وستتم إقامة قرعة دوري الدرجة الأولى للموسم 2021_2022 في نفس اليوم والمكان بتمام الساعة السادسة مساءً".
واختتمَ عضو لجنة المسابقات، علي عبيس، حديثه بالقول: "الدعوة موجهة إلى ممثلي الأندية كافة ووسائل الإعلام لحضور قرعة بطولة كأس العراق ودوري الدرجة الأولى في المكان والزمان المحددين".
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