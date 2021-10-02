أولمبي العراق يصل الدمام للمشاركة في بطولة غرب آسيا

واستغرقت رحلةُ منتخبنا الاولمبي من العاصمة بغداد إلى الدمام 14 ساعة، ثماني ساعات ترانزيت بمطار حمد الدوليّ بالدوحة.وخضع وفدُ المنتخب إلى نظام الفقاعة في فندق الإقامة، بانتظار نتائج مسحة كورونا كي يباشر الفريق تدريباته غداً الأحد في الوحدة التدريبية الأولى له تحضيراً لمباراة فلسطين بعد غدٍ الاثنين ضمن مباريات المجموعة الأولى.وسيقامُ يوم غدٍ الاحد المؤتمر الفني لمباريات المجموعة الثانية في تمام الساعة (12:30) مساءً، بينما سيقام المؤتمر الصحفي المشترك في الساعة الثانية مساءً.يشارُ إلى أن منتخبنا الأولمبي سيلعب بالمجموعة الثانية لبطولة اتحاد غرب آسيا إلى جانب منتخبات الامارات ولبنان وفلسطين.