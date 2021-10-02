نجم ريال مدريد: انتقال مبابي مسألة وقت

وأضاف بنزيما أنه يستمتع بكونه جزءا من فريق يحاول التطور مجددا تحت قيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي.وتردد أن ثلاثة عروض تقدم بها ريال مدريد لضم مبابي خلال سوق الانتقالات، قوبلت بالرفض من جانب باريس سان جيرمان.وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وليس هناك أي مؤشرات لتمديد التعاقد، مما يعني أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما يمكنه إجراء محادثات مع أي ناد اعتبارا من كانون الثاني المقبل.وقال بنزيما إن انتقال مبابي إلى ريال مدريد يعد مسألة وقت فقط.وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد قالها بنفسه. هو يرغب في المزيد. سيلعب في ريال مدريد يوما ما. لا أعرف متى، لكنه سيأتي. هي مسألة وقت".