مدير سان جيرمان يدلي بتصريح صادم عن راموس

بسؤاله عن دور راموس في تحفيز زملائه وانتصارات الفريق في الفترة الأخيرة، أجاب بوكيتينو "اللاعبون المصابون لا يقضون نفس الأوقات مع الفريق مثل اللاعبين الآخرين، لأنهم لا يشاركون في التدريبات الجماعية".وأضاف المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي اليوم السبت "ليس لدي شك في اندماج سيرجيو راموس مع الفريق، لقد كان قائدا رائعا لريال مدريد، ولديه كل مقومات النجاح".وبشأن موعد تعافيه من إصابته والمشاركة في المباريات، رد ماوريسيو "لا يوجد موعد محدد لتعافي راموس، فهو يعمل ويتحسن يوميا، وننتظر الوقت المناسب للدفع به".ولم يشارك سيرجيو راموس في أي مباراة بالقميص الباريسي، منذ انضمامه للفريق صيف العام الجاري، في صفقة انتقال حر، قادما من ريال مدريد الإسباني.وخاض بي إس جي 11 مباراة منذ بداية الموسم الجاري، بواقع 8 في الدوري ولقاء السوبر الفرنسي ومباراتين في دوري الأبطال.