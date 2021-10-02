التشكيلة الرسمية لموقعة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

ودفع الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بالثنائي الشاب نيكو وجافي من البداية، بالإضافة إلى البرازيلي فيليبي كوتينيو، بينما احتفظ بأنسو فاتي على مقاعد البدلاء.فيما قرر الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الاعتماد على الثنائي لويس سواريز وجواو فيليكس في قيادة هجوم الروخيبلانكوس، وأبقى على أنطوان جريزمان ضمن مقاعد البدلاء.وفيما يلي تشكيل أتلتيكو مدريد:"أوبلاك - كاراسكو - هيرموسو - خيمينيز - سافيتش - يورينتي - كوكي - دي باول - ليمار - فيليكس - سواريز".وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:"تير شتيجن - دست - أراوخو - بيكيه - مينجويزا - بوسكيتس - دي يونج - نيكو - جافي - كوتينيو - ديباي".