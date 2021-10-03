ميمي قد يغيب عن مواجهتي لبنان والامارات في تصفيات المونديال

وخرج ميمي مصابا خلال مباراة مع ناديه اريس في الدوري اليوناني بعد دخوله ارض الملعب بدقائق عدة.ومن المقرر ان يخضغ مهاجم منتخبنا الوطني لفحص الرنين لبيان قوة الاصابة ومن ثم القرار بالالتحاق في صفوف المنتخب الوطني او الاعتذار.الى ذلك قررَ مدربُ منتخبنا الوطنيّ لكرة القدم، الهولندي ديك ادفوكات، إضافة لاعب نادي الشرطة (كرار عامر) إلى قائمة المنتخب لمباراتي لبنان والامارات ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بعد التأكد من إصابة المدافع (سعد ناطق)، وصعوبة مشاركته، وكذلك لغياب اللاعب (أحمد إبراهيم) عن مباراة منتخب لبنان بسبب تراكم البطاقات.