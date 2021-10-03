بالفيديو.. منتخب لبنان يتحدى المنتخب الوطني العراقي قبل اللقاء

أكد المسؤول الإعلامي لمنتخب لبنان وديع عبد النور أن منتخب بلده جاهز لخوض المواجهة المقبلة، أمام منتخبنا الوطني، ضمن الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال عبد النور في تصريح تابعته السومرية نيوز، "نملك معلومات كافية عن المنتخب العراقي، ويبقى هو منتخب مرشح للتنافس في المجموعة، ولكن برأيي أن منتخبات العراق ولبنان وسوريا والإمارات قادرة على حجز المركز الثالث، ولن يكون مفاجئاً انتصار منتخب على آخر، وذلك لتقارب المستويات الفنية، بينما يمنح إيران وكوريا الجنوبية أفضلية بحكم نوعية اللاعبين، والخبرة الكبيرة في التصفيات المونديالية".

وأضاف المسؤول الإعلامي للمنتخب اللبناني أن فريقه سيبحث عن الفوز وحده في المباراة المقبلة، والتي ستجمعه في الدوحة، يوم الخميس المقبل"، مشيراً إلى أنهم قدّموا صورة إيجابية في المباراتين السابقتين، أمام الإمارات وكوريا الجنوبية، حيث تعادل في الأولى بلا أهداف، وخسر في الثانية بصعوبة بالغة بهدف دون رد.

وأوضح أن الكرة اللبنانية تضم مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب، الذين يلعبون في الدوري المحلي، إضافة إلى العناصر المحترفة، والتي يفوق عددها الـ10 لاعبين، وينشطون في أوروبا والخليج والأردن، ويشكلون ركائز مهمة لمنتخب الأرز".

ومدح وديع عبد النور المنتخب العراقي كثيراً، مشيداً بتاريخه الكبير في المنطقة الآسيوية أو العربية، ويضم المنتخب مواهب كروية على مستوى عالٍ، وخاض عدد كبير منهم الاحتراف في لبنان، فضلاً عن وجود المدربين العراقيين أصحاب الإنجازات المميزة مع الأندية اللبنانية، واصفاً المواجهة بين المنتخبين الشقيقين بالنارية، لكونهما يبحثان عن الانتصار ولا شيء سواه، لاستعادة أمل المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى مونديال قطر المقبل.

ويتصدر منتخب إيران صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ4 نقاط، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بنقطتين، بينما كان كل من لبنان وسوريا بالمركزين الرابع بنقطة وحيدة، وحل العراق في آخر الترتيب بنقطة واحدة، بـ 3 أهداف دون أن يسجل أي هدف.