مواعيد ابرز مواجهات اليوم في الدوريات الكبرى

تستكمل اليوم الاحد مباريات الدوريات الكبرى في اوروبا، حيث ستبرز مواجهات من العيار الثقيل لعل اهمها قمة ليفربول ومانشستر سيتي لحساب الجولة السابعة من الدوري الانكليزي الممتاز.

الدوري الانكليزي الممتاز



توتنهام - أستون فيلا 16:00

ليفربول – مانشستر سيتي 18:30



الدوري الاسباني



اسبانيول – ريال مدريد 17:15

فياريال – ريال بيتيس 19:30

غرناطة – اشبيلية 22:00



الدوري الايطالي



فيورنتينا – نابولي 19:00

روما – امبولي 19:00

أتلانتا – ميلان 21:45



الدوري الالماني توتنهام - أستون فيلا 16:00ليفربول – مانشستر سيتي 18:30اسبانيول – ريال مدريد 17:15فياريال – ريال بيتيس 19:30غرناطة – اشبيلية 22:00فيورنتينا – نابولي 19:00روما – امبولي 19:00أتلانتا – ميلان 21:45 بايرن ميونيخ – اينتراخت فرانكفورت 18:30





الدوري الفرنسي



رين - باريس سان جيرمان 14:00

ليل – مارسيليا 18:00

سانت إيتيان – ليون 21:45



بايرن ميونيخ – اينتراخت فرانكفورت 18:30رين - باريس سان جيرمان 14:00ليل – مارسيليا 18:00سانت إيتيان – ليون 21:45

