مسلسل الاقالات والاستقالات يبدأ مبكرا في الدوري الانكليزي

وأعلن النادي الإنجليزي استقالة مدربه الإسباني، عقب فشله في تحقيق العديد من الانتصارات في الجولات السبع الأولى من عمر البريمرليغ.ويحتل واتفورد المركز الـ14، في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، من 4 هزائم وتعادل وحيد وفوزين.وقال واتفورد في بيانه: "يرى مجلس الإدارة أن أداء الفريق في الآونة الأخيرة يشير بوضوح إلى اتجاه سلبي في الوقت الذي ينبغي فيه تحسن وضع الفريق بصورة ملحوظة".