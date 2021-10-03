رين يلحق الخسارة الاولى بباريس سان جيرمان

وسجل هدفي رين، اللاعبان غايتان لابورد وفلافيان تايت في الدقيقتين 45 و46 من زمن المباراة.و سجل مبابي هدفا في الشوط الثاني مع الدقيقة 68 ولكن ألغي بداعي التسلل.وتعد هذه الهزيمة الأولى لباريس سان جيرمان، في الدوري الفرنسي هذا الموسم.بهذه النتيجة، توقف رصيد سان جيرمان عند النقطة 24 في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، ووصل رين للنقطة الـ12 بالمركز السابع.