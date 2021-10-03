سوكوب يرفع سقف طموحاته مع أولمبي العراق في غرب آسيا

وسيلاقي منتخبنا الاولمبي نظيره المنتخب الفلسطيني يوم غدٍ الاثنين بتمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم ايضاً منتخبي الامارات ولبنان.وقالَ المدرب سوكوب، في المؤتمر الصحفي للمجموعة الثانية: "مجموعتنا قوية جداً، ولكننا نعرف نوعية المنافسين، وسبق لنا أن واجهنا منتخب الامارات من قبل بعد خوض مباراتين وديتين أمامه، وهو منتخب قوي ايضاً".وأضافَ: "البطولة فرصة كبيرة للاعبين لتحقيق شيء جيد قبل التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما، نتطلع لتقديم أفضل ما عندنا".واختتمَ سوكوب حديثه بالقول: "لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، وسوف أعتمد على 23 لاعباً في البطولة، لكون جدول المباريات مضغوطاً بشكل كبير بسبب وقت البطولة".