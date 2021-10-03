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التعادل يحسم قمة ليفربول و سيتي

رياضة

2021-10-03 | 13:26
التعادل يحسم قمة ليفربول و سيتي
313 مشاهدة

حسم التعادل الإيجابي موقعة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي بنتيجة (2-2)، في المباراة التي احتضنها ملعب الأنفيلد مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية ليفربول ساديو ماني (59) ومحمد صلاح (76)، بينما سجل هدفي السيتي كل من فيل فودين (69) وكيفين دي بروين (81).

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث.
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ليفربول

سيتي

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