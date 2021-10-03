التعادل يحسم قمة ليفربول و سيتي

وسجل ثنائية ليفربول ساديو ماني (59) ومحمد صلاح (76)، بينما سجل هدفي السيتي كل من فيل فودين (69) وكيفين دي بروين (81).وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث.