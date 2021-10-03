بالصور.. منتخبنا الأولمبي ينهي تحضيراته لافتتاح بطولة غرب آسيا

أنهى منتخبنا الاولمبي لكرة القدم وحدته التدريبية لمباراة منتخب فلسطين في افتتاح بطولة اتحاد غرب آسيا يوم غد الاثنين في المباراة التي ستقام على ملعب الامير بن فهد في الدمام، في البطولة التي تستمر لغاية الثاني عشر من الشهر الحالي.



وخاضَ منتخبنا الاولمبي وحدته التدريبية على ملعب رديف نادي الاتفاق في الدمام بتواجد جميع اللاعبين، باستثناء زيدان اقبال محترف مانشستر يونايتد الانكليزي تحت 23 عاماً. وسيصل اللاعب في ساعة متأخرة من فجر الاثنين، كونه خاض مباراة ضمن الدوري الانكليزي الممتاز، أمس السبت، أمام فريق ليفربول وسيخضع لنظام الفقاعة لحين معرفة نتيجة مسحة كورونا، وتأكد غيابه عن مباراة الاولمبي امام منتخب فلسطين.