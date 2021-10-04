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لعنة الإصابات تضرب دفاع المنتخب الوطني.. كيف سيتصرف المدرب أدفوكات؟

رياضة

2021-10-04 | 03:03
لعنة الإصابات تضرب دفاع المنتخب الوطني.. كيف سيتصرف المدرب أدفوكات؟
2,448 مشاهدة

تلقى منتخب العراق ضربة موجعة، بعد تأكد غياب المدافع ريبين سولاقا محترف بوريرام يونايتد، الناشط في الدوري التايلندي الممتاز، بعد تعرضه للإصابة مؤخراً، وتأكد عدم مشاركته في المباراتين المقبلتين أمام لبنان والإمارات، ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في الـ7 والـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وبهذا الغياب المؤثر، فإن الهولندي ديك أدفوكات مدرب المنتخب العراقي سيجد صعوبة بالغة، في تعويض الأسماء المؤثرة في تأمين الخط الدفاعي، حيث يغيب القائد أحمد إبراهيم بداعي الحرمان، فيما لم يلتحق بالبعثة الرسمية المدافع سعد ناطق، بسبب الإصابة التي تعرض إليها مع فريقه الشرطة، في منافسات الدوري العراقي الممتاز، ونفس السبب ينطبق على المدافع الأيسر ضرغام إسماعيل، لاعب القوة الجوية.
 
وذكرت مصادر مقربة من المنتخب أن الهولندي ديك أدفوكات سيضطر للدفع بعلي عدنان أساسياً، على الرغم من عدم شفائه بشكل كامل من الإصابة، التي تعرض إليها في مباراة كوريا الجنوبية السابقة، فيما لا يملك حالياً سوى 3 مدافعين يشغلون مركز قلب الدفاع، وهم: ميثم جبار وكرار عامر وعلي فائز، وأشارت المصادر إلى أن ديك قد يستدعي إلى لقاء الإمارات مدافعاً إضافياً، لصعوبة التحاقه في مباراة لبنان.
 
ويتصدر منتخب إيران صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ4 نقاط، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بنقطتين، بينما كان كل من لبنان وسوريا بالمركزين الرابع بنقطة وحيدة، وحل العراق في آخر الترتيب بنقطة واحدة، بـ 3 أهداف دون أن يسجل أي هدف.

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