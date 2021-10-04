بعد غيابه عن قائمة المنتخب.. ياسر قاسم يوجه رسالة لأدفوكات من كلمتين (فيديو)

أرسل ياسر قاسم لاعب خط وسط زاخو، الناشط في الدوري العراقي الممتاز، رسالة خاصة من كلمتين فقط، إلى الهولندي ديك أدفوكات مدرب منتخب العراق، بعد تأكيد غيابه عن قائمة أسود الرافدين، التي ستلاقي لبنان والإمارات ضمن تصفيات كأس العالم 2022، في الـ7 والـ12 من الشهر الحالي.

وقال قاسم في تصريح تابعته السومرية نيوز، "أحترم قرار المدرب، إدارة المنتخب طلبوا نسخة من جوازي من أجل إرسال اسمي ضمن القائمة الأولية المؤلفة من 40 لاعباً، ولم أعلم بصدور القائمة إلا من خلال وسائل الإعلام، وعليه أود أن أقول للمدرب الهولندي أدفوكات كلمتين فقط: (أنا جاهز)، وهذه الرسالة كافية، ولا يوجد لدي أي إضافة".

ورد لاعب خط وسط زاخو على المنتقدين بالقول: "من ينتقد عليه أن يشاهد مستواي مع زاخو، حيث قدّمت أفضل المستويات الفنية، وساهمت برفقة زملائي اللاعبين بتحقيق أفضل النتائج في الدوري المحلي، حققنا 7 نقاط في 3 مباريات حتى الآن، الملعب هو من يحدد مستوى اللاعب، وأرى أنني قادر على خدمة منتخب بلدي، والمساهمة في الوصول إلى مونديال قطر المقبل".