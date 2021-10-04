درجال يدعو الجماهير الرياضية إلى دعم المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية

وأكد درجال في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "ضرورة دعم المنتخب الوطني والوقوف خلفه والشد من ازر اللاعبين من أجل تجاوز الاخفاق في المباراة السابقة امام إيران وتحقيق نتيجة إيجابية يعود من خلالها المنتخب الى طريق الانتصارات".ودعا وزير الشباب الى "إطلاق (هاشتاكات) على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الشباب العراقي والجمهور الرياضي لدعم اسود الرافدين، وإيصال رسالة إيجابية للاعبين بأننا مازلنا نثق بقدراتهم على تحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل".