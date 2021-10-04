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تشكيلة منتخبنا الاولمبي لمباراة منتخب فلسطين في افتتاح بطولة غرب آسيا
رياضة
2021-10-04 | 07:40
المصدر:
السومرية نيوز
1,887 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، تشكيلة منتخبنا الاولمبي لمباراة منتخب فلسطين الاولمبي في افتتاح بطولة غرب آسيا.
التشكيلة ادناه:
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
تشكيلة منتخبنا الاولمبي
مباراة منتخب فلسطين الاولمبي
افتتاح بطولة غرب آسيا
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