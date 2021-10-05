مسؤول في سان جيرمان يطلق تصريحاً نارياً بشأن "مبابي"

وقال ليوناردو عبر صحيفة ليكيب "التصريحات الأخيرة سلسلة جديدة من عدم الاحترام تجاه البي إس جي".وأضاف "على مدار الأسبوع الأخير، يتحدث كريم بنزيما وبيريز، ثم مدرب الريال كارلو أنشيلوتي عن مبابي، وكأن كيليان منهم".وأشار "فلورنتينو بيريز قد تحدث بالفعل عن كيليان لجماهير النادي الإسباني خلال الأسبوع، أكرر ما يحدث بمثابة عدم احترام لنا، لا يمكن التسامح معه".ونوه "إنهم يتعاملون بنفس الطريقة على مدار آخر عامين، ما أعلمه فقط أن فترة الانتقالات انتهت، وأن الموسم مستمر، نرتبط بمباريات، ولا يمكن لريال مدريد أن يتصرفوا بهذه الطريقة".وأتم "يجب أن يتوقفوا.. مبابي لاعب في باريس سان جيرمان، النادي الفرنسي يريد أن تستمر هذه العلاقة".وينتهي تعاقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم الجاري، وأكد اللاعب أنه كان يرغب في الرحيل خلال الصيف الماضي.