بعد فضيحة تحرش مدرب كرة قدم للسيدات بلاعبات فريقه.. "فيفا" يفتح تحقيقا

وقرر "فيفا" "فتح تحقيق في الفضيحة الجنسية والتي أدت لإقالة المدرب بول ريلي من منصبه وإلغاء اللقاءات المقررة هذا الأسبوع من طرف الرابطة الوطنية لكرة القدم للسيدات في الولايات المتحدة الأمريكية".وكانت اللاعبتان السابقتان للفريق سينيد فارلي ومانا شيم قد تحدثا لصحيفة "ذا أتلنتيك" بشأن تجاربهما مع المدرب بول ريلي واتهماه بالتحرش الجنسي بهما.وساند فريق نورث كارولينا كوريج اللاعبتين وأشاد بشجاعتهما في الحديث وفضح التحرش الجنسي للمدرب وقرر إقالته من منصبه.وأدت الفضيحة لغضب كبير في أوساط كرة القدم للسيدات في الولايات المتحدة الأمريكية وفتحت الجدل حول التحرش الجنسي ضد لاعبات كرة القدم.ونفى المدرب بول ريلي خلال رسالة لصحيفة "ذا أتلنتيك" الاتهامات وقال: " إنها خاطئة تماما، لم أمارس الجنس أو أتقدم جنسيا نهائيا اتجاه هؤلاء اللاعبات ".