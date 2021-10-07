كوريا الجنوبية تتغلب على المنتخب السوري ضمن تصفيات المونديال

وافتتحت الشمشون الكوري باب التسجيل في الدقيقة الـ48 عن طريق إن بيوم هوانغ، وعادل لسوريا عمر خريبين في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء.وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي من المباراة اقتنص قائد المنتخب الكوري هيونغ مين سون نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي هدف الفوز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليهدي بلاده نقاط المباراة الثلاث.وبهذا الفوز، رفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده إلى 7 نقاط وصعد إلى صدارة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد المنتخب السوري عند نقطة يتيمة في المركز الخامس قبل الأخير.