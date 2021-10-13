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أمير العماري يكشف سبب التعادل امام الامارات

رياضة

2021-10-13 | 03:36
أمير العماري يكشف سبب التعادل امام الامارات
5,253 مشاهدة

أعرب أمير العماري لاعب منتخبنا الوطني عن خيبة أمله، بعد أن الفشل في تحقيق أول فوز، في تصفيات كأس العالم 2022، بعد تمكن منتخب الإمارات من تعديل النتيجة، في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وقال العماري في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "في البداية قدّمنا مباراة جيدة هذا اليوم، ونلنا عدداً من الفرص، وتم ترجمة أثنتين منها، عدنا للمباراة بهدف التعادل، ومن ثم بهدف آخر، ولكن الإمارات نجحوا في كسب التعادل، فعلاً كانت مباراة صعبة للغاية".
 
وأضاف صاحب الهدف الأول لمنتخب بلده في تصفيات كأس العالم 2022، أن المنتخب العراقي ما زال يملك أمل المنافسة على التأهل، ولكنه يرى أن عدم استغلال الفرص يشكل نقطة سلبية، في المباراة الـ4 توالياً، رافضاً تحميل مهاجمي المنتخب المسؤولية لوحدهم، خاصة أن أيمن حسين أحرز الهدف الثاني في المواجهة".
 
وشكر أمير العماري، الذي يلعب في هالمستاد السويدي، الجماهير العراقية على الدعم والمؤازرة والمساندة، طيلة دقائق المباراة.
 
وبهذا التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ضمن منتخب إيران صدارة المجموعة، بـ10 نقاط، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ8 نقاط، فيما قفز منتخب لبنان إلى المركز الثالث، برصيد 5 نقاط، بينما تشارك العراق والإمارات في المركز الرابع بـ3 نقاط، وحل منتخب سوريا في آخر الترتيب بنقطة وحيدة.

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