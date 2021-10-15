اول تعليق من ميسي بعد مواجهة بيرو

ونشر ميسي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "كانت مباراة صعبة، بوجود رياح كثيرة، ومساحات قليلة في الملعب، ولكن الحكم يفعل الشيء نفسه حين يظهر في مبارياتنا، ويبدو أنه يفعل ذلك عن قصد".وأكد نجم باريس سان جيرمان صاحب الـ34 عامًا، أن منتخب بلاده اقترب من تحقيق هدفه والتأهل لمونديال قطر، قائلًا: "لكن مرحبًا، حققنا 3 نقاط مهمة تقربنا من هدفنا".وسجل لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد للأرجنتين، ورفع التانجو رصيدهم إلى 25 نقطة في المركز الثاني خلف البرازيل بفارق 6 نقاط، علما بأن البرازيل والأرجنتين لديهما مباراة مؤجلة تجمعهما.ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز إلى النهائيات في قطر مباشرة بينما يخوض خامس الترتيب دور الملحق العالمي.