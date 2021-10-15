حكمان عراقيان يقودان نهائي بطولة جنوب آسيا

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الاتحادُ الآسيوي لكرة القدم اسند مهمةً تحكيميةً جديدةً لحكم الوسط الدولي ( يوسف سعيد ) وزميله الحكم الدولي المساعد ( أحمد صباح ) لقيادة المباراة النهائية بين (النيبال والهند) التي ستقام غداً السبت الموافق ( 16/10/2021 )".وأضاف، أنه "تم تكليفُ الحكم الدولي ( يوسف سعيد ) ليكون حكماً رابعاً للمباراة، فيما سيكون (أحمد صباح) حكماً مساعداً ثانياً، على أن يقود المباراة الحكم السعودي ماجد الشمراني، وعمر الجمل مساعداً أول".