الشرطة يهزم نفط البصرة في ممتاز الكرة

وافتتح نفط البصرة شريط الأهداف عبر لاعبه حيدر عبد الرحيم في الدقيقة السابعة من المباراة، فيما عادل علاء عبد الزهرة النتيجة للشرطة عند الدقيقة 54 من عمر اللقاء.وجاء الهدف الثاني للقيثارة عبر اللاعب فهد يوسف في الدقيقة60 ، أما الهدف الثالث فسجل عن طريق اللاعب محمد المواس في الدقيقة 80 من المباراة.