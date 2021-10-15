يويفا ترفض بشدة إقامة كأس العالم كل عامين

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "فكرة إقامة كأس العالم كل عامين ستدمر كل أشكال كرة القدم، وستقلل من قيمة المسابقة نفسها، وسيتسبب في أزمات مالية للجماهير وسيحد من تطور مسابقات كرة القدم الخاصة بالسيدات والناشئين حول العالم".وأضاف: "هناك العديد من الأسباب التي تدفع الأندية والدوريات والجماهير للاتحاد في معارضة ذلك المقترح، يتحمل يويفا مسؤولية اللعبة في أوروبا والتأكد من أن هذا العبء الإضافي غير الضروري الواقع على عدد قليل من نخبة اللاعبين، لا يتسبب في ضرر لصحتهم البدنية والذهنية وحسب، بل وباللعبة ككل".وتابع: "يرغب فيفا في اتخاذ القرار بعجل وترك بقية اللعبة، تندم بمراره على تبعات الأمر، سيواصل يويفا المعارضة حتى يسود الفكر الصحيح ويتم التخلي عن تلك الخطط".