تعرف على أبرز مواجهات اليوم في الدوريات الكبرى

تقام مساء اليوم السبت، عدة مباريات مهمة ومرتقبة في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم.





الدوري الإنجليزي



واتفورد / ليفربول – الساعة 14:30.



ليستر سيتي / مانشستر يونايتد – الساعة 17:00.



مانشستر سيتي / بيرنلي – الساعة 17:00.



برينتفورد / تشيلسي – الساعة 19:30.



الدوري الإيطالي



لاتسيو / إنتر ميلان - الساعة 19:00.



ميلان / هيلاس فيرونا - الساعة 21:45.



الدوري الألماني



فرايبورغ / لايبزيغ – الساعة 16:30.



بوروسيا دورتموند / ماينز - الساعة 16:30.

وفيما يلي جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم بتوقيت مكة:الدوري الإنجليزيواتفورد / ليفربول – الساعة 14:30.ليستر سيتي / مانشستر يونايتد – الساعة 17:00.مانشستر سيتي / بيرنلي – الساعة 17:00.برينتفورد / تشيلسي – الساعة 19:30.الدوري الإيطاليلاتسيو / إنتر ميلان - الساعة 19:00.ميلان / هيلاس فيرونا - الساعة 21:45.الدوري الألمانيفرايبورغ / لايبزيغ – الساعة 16:30.بوروسيا دورتموند / ماينز - الساعة 16:30.