أسطورة مانشستر يونايتد: هذا الفريق يجعل صلاح الأفضل في الكوكب

وقال سكولز، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "انتقال صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة؟ الفريقان لا يحظيان بتقدير كبير الآن، كما كانا قبل عامين أو 3 أعوام".وأضاف: "إذا كان يريد صلاح أن يكون أفضل لاعب على هذا الكوكب، عليه البقاء في إنجلترا ومواصلة اللعب بقميص ليفربول".وتابع سكولز: "أفضل اللاعبين هنا في البريميرليج. إنه أفضل دوري في العالم الآن، كما أنه يضم أفضل 3 مدربين في العالم، مع أفضل الفرق".وختم: "إذا أراد صلاح أن يكون أفضل لاعب على هذا الكوكب، عليه البقاء هنا، وعلى ليفربول أن يدفع راتبه".وينتهي عقد صلاح مع الريدز في صيف 2023، لكن النجم المصري لم يصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن التجديد.