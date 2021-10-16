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مانشستر يونايتد يقع ضحية ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

رياضة

2021-10-16 | 12:02
مانشستر يونايتد يقع ضحية ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
1,324 مشاهدة

تلقى مانشستر يونايتد خسارة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز بسقوطه خارج أرضه على يد ليستر سيتي (2-4)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

رباعية ليستر جاءت عن طريق يوري تيليمانس، شاجلار سويونكو، جيمي فاردي وباستون داكا (د 31، 78، 83 و91)، فيما أحرز ثنائية اليونايتد ماسون جرينوود وماركوس راشفورد في الدقيقتين 19 و82.

بهذه النتيجة، تراجع المان يونايتد للمركز الخامس بتوقفه عند 14 نقطة، فيما ارتقى ليستر للمرتبة الحادية عشرة بوصوله للنقطة 11.
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