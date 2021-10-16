مانشستر يونايتد يقع ضحية ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

رباعية ليستر جاءت عن طريق يوري تيليمانس، شاجلار سويونكو، جيمي فاردي وباستون داكا (د 31، 78، 83 و91)، فيما أحرز ثنائية اليونايتد ماسون جرينوود وماركوس راشفورد في الدقيقتين 19 و82.بهذه النتيجة، تراجع المان يونايتد للمركز الخامس بتوقفه عند 14 نقطة، فيما ارتقى ليستر للمرتبة الحادية عشرة بوصوله للنقطة 11.