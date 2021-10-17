بناء الأجسام يعلن أسماء لاعبي المنتخبات الوطنية

اعلن الاتحاد المركزي لبناء الاجسام اسماء لاعبي المنتخبات الوطنية التي تنتظرها مشاركة في بطولتي اسيا والعالم وتحتضنهما لبنان واسبانيا شهر تشرين الثاني المقبل.

وقال رئيس اتحاد اللعبة فائز عبد الحسن في تصريحات للصحيفة الرسمية إن " اتحاده أجرى اختبارات الفئات بدي بلدنك والفيزيك والمسكلر والكلاسك فيزيك والكلاسيك بدي بلدنك للمتقدمين والشباب والماستر"، مبينا انه " تم التركيز على عوامل عدة في اختيار اللاعبين وقد سجلنا حضور عدد متميز بامكانهم حصد الاوسمة الاولى".

واضاف عبد الحسن ان "قائمة منتخب فئة المتقدمين لوزن 60 كغم ضمت اللاعبين يوسف محمد وضرغام نضال وفي وزن 65 كغم رحمن حميد ومؤمن باسم وبوزن 70 كغم منذر سمير وكرار كريم ولوزن 75 كغم محمد جبار وريجان فؤاد بوزن 80 كغم مالك علي وعثمان عدنان، وبوزن 85 كغم فرهاد عثمان ومحمد محسن اسماعيل وحاجي ريكان وحيدر مازن، وبوزن 90 كغم خالد وليد ولؤي عامر، وبوزن 95 كغم حسين نجيب، وفي وزن 100 كغم علي سالم واحمد علي، وفي +100كغم علي جليل".

ونوه بان " تشكيلة منتخب فئة الشباب تألفت من مصطفى سالم وعلي مالك وحسن علاوي وعبد اللطيف سامي، بينما ضمت فئة الماستر لبناء الاجسام من 40-44 سنة اللاعبين لؤي سعد وفؤاد شاوي وعلي حسين ومشتاق يونس وضمن فئة 45-49 سنة احمد هاشم تحت 80 كغم واحمد جميل فوق 80 كغم، وضمن فئة فوق 50 سنة سعد نادي وحيدر عبد الرزاق".

واوضح عبد الحسن: "حرصنا على ان تكون المشاركة في جميع الفئات بفرق كاملة بغية الحصول على النقاط في المجموع العام وقد تألفت تشكيلة فئة كلاسيك فيزيك من اللاعبين كرار كريم 168 سم وفؤاد اياد 168 سم وشيفان مهدي واحمد وليد لـ171 سم ومصطفى سلمان 175 سم وريدار هاشم ومحمد جمال 180 سم واحمد حميد واشرف صبحي لـ +180سم".

وتابع عبد الحسن ان " فئة فيزيك شباب ضمت اللاعبين عماد محمد ومهيمن خالد وباقر حميد وكلاسيك بدي بلدنك شباب تضم مصطفى محمد، وكلاسيك بدي بلدنك متقدمين تضم مؤمن باسم 168 سم وغيث معن 168 سم، وبشدر عبد لله 171 ، علي حقي 171 ، شيفان مهيمن 173 ،ريدار هاشم 180 ،محمد جمال 180 ،امير محمد + 180 مهند عدي + 180 احمد حميد + 180 ، فئة مسكلر فيزيك تضم محمد جمال ومهند عدي ومحمود اسماعيل ، وفئة ماستر كلاسيك فيزيك اللاعب ياسر غانم وماستر فيزيك اللاعب بيشكوت نعمة وفئة الفيزيك فؤاد اياد" .