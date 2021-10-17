غوارديولا يغازل محبوبه مجدداً: لاعب ليس من هذا العالم!

وسجل سيلفا الهدف الأول وأضاف كيفن دي بروين الهدف الثاني ليتغلب سيتي على بيرنلي باستاد الاتحاد ويظل في المركز الثالث بالترتيب.وقال جوارديولا إن سيلفا أظهر لمحات من مستواه في موسم 2018-2019 الذي حقق فيه سيتي اللقب حينما لعب البرتغالي الدولي دورا كبيرا في التتويج.وأبلغ المدرب الإسباني الصحفيين "هو صاحب أفضل مستوى بجانب رودري. منذ بداية الموسم يقدم برناردو المستوى نفسه الذي كان عليه في موسمنا الثاني (معا) عندما حصدنا 98 نقطة.وأضاف "الطريقة التي لعب بها ليست من هذا العالم. سجل هدفا وكان هذا في غاية الأهمية بالنسبة له. كان أداء برناردو غير عادي مرة أخرى".وارتبط سيلفا بالرحيل عن سيتي في الصيف، لكن النادي حافظ على اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والذي لعب ما يزيد عن 200 مباراة مع الفريق في كل المسابقات منذ انضمامه قادما من موناكو في 2017.وتابع جوارديولا "نحن نعرف الشكل الذي نريده عليه، ومدى حبنا له، لكن في الوقت نفسه، أريد الأفضل من الفريق بأسره وليس برناردو فقط.. يجب أن يكونوا سعداء لوجودهم هنا لتقديم أداء جيد".وأردف "برناردو لاعب كرة قدم ولاعب يمكنه اللعب في أي مكان. ولهذا السبب كنت أعرف أن مستواه سينخفض، لأنه من المستحيل الحفاظ على هذا المستوى طيلة الوقت".وختم بيب "لكني أشجعه على الاستمرار على هذا النحو، لأنني متأكد أن اللعب على هذا المستوى سيجعله أكثر سعادة وسيستمتع بوجوده هنا معنا".